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Де Брёйне высказался о Зинченко после вылета сборной Украины с Евро-2024

Де Брёйне высказался о Зинченко после вылета сборной Украины с Евро-2024
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Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался об украинском защитнике Александре Зинченко после матча чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

«Зинченко — невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал невероятную работу для «Манчестер Сити», а теперь и для «Арсенала». Он мой близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего. Но, в конце концов, это футбольный матч, и мы хотели, чтобы Бельгия победила. Украина хорошая команда с большим талантом, и они вернутся в будущем, и я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.

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