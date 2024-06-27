«Лучший день в жизни наших фанатов». Хвича — об историческом выходе Грузии в плей-офф Евро

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал выход своей национальной команды в плей-офф Евро-2024 после сенсационной победы в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 со сборной Португалии (2:0).

«Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю — никто не верил, что мы это сделаем. Никто не верил, что мы можем победить Португалию, но это то, в чем наша команда сильна. Если есть хотя бы шанс величиной в 1 процент, мы можем его реализовать. И мы это доказали», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с 3-го места, где сыграет с национальной командой Испании.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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