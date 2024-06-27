Португалия — Словения: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

В понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Португалии встретится со сборной Словении. Встреча пройдёт во Франкфурте (Германия) на стадионе «Дойче Банк Парк», начало 22:00 мск.

Напомним, сборная Португалии на групповой стадии выступала с Турцией, Грузией и Чехией и заняла первое место, записав в свой актив шесть очков. Сборная Словении набрала 3 очка в группе с Англией, Данией и Сербией и вышла в плей-офф турнира с третьего места.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024: