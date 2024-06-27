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Талалаев назвал главный недостаток сборной Германии на Евро-2024

Талалаев назвал главный недостаток сборной Германии на Евро-2024
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре сборной Германии на домашнем Евро, сравнив её с национальной командой Бельгии.

«Ну, в последней игре они вообще вышли таким составом, приближённым к основному, но без задач, и поэтому анализировать вот эту третью игру он очень сложно. Всё равно они довели дело до того результата, который их устраивает… Я думаю, что команды, которые более организованные и более быстрые в атаке смогут преподнести немцам большие сложности, чем неплохие швейцарцы.

Бельгия мучится, мучится, но забить не может. А немцы, проигрывая 0:1, включились и забили. Вот разница на сегодняшний день между Бельгией и Германией», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
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