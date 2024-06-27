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Тренер сборной Грузии рассказал, какой совет дал игрокам перед матчем с Португалией

Тренер сборной Грузии рассказал, какой совет дал игрокам перед матчем с Португалией
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал сенсационную победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Португалии (2:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед игрой, но смысл был в том, чтобы играть в свой футбол; сохранять дисциплину, когда у вас нет мяча и когда он есть. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. У меня не так много слов, но я так горжусь игроками, потому что какой образ Грузии они показали в этих трёх играх, я очень горжусь тем, что являюсь их тренером», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Сборная Грузии вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведёт матч с Испанией.

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