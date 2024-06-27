Тренер сборной Украины рассказал, что сказал игрокам после вылета команды с Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о разговоре с игроками команды после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«Я поблагодарил их за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата матча с румынами. Я видел игроков – у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Надо пережить этот день и завтра начинать работать», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

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