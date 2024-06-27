Семак отреагировал на вопрос по впечатлениям о новичках «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о первом впечатлении, которое на него произвели новички команды.

«Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В июне 2024 года состав петербургского «Зенита» пополнили четыре российских футболиста — 24-летний оттянутый нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики».