Гол Рондона принёс Венесуэле победу над Мексикой в матче Кубка Америки — 2024

В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «Соу-Фай» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч 2-го тура Кубка Америки — 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Венесуэлы.

Единственный гол в матче забил на 57-й минуте венесуэльский нападающий Саломон Рондон, реализовавший пенальти. На 87-й минуте в ворота сборной Венесуэлы также был назначен одиннадцатиметровый, с которого не смог отличиться мексиканский форвард Орбелин Пинеда.

Экс-форвард петербургского «Зенита», казанского «Рубина» и московского ЦСКА Рондон вышел в стартовом составе венесуэльцев и был заменён на 82-й минуте игры. За сборную Мексики полный матч отыграл опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

После двух туров сборная Венесуэлы возглавляет турнирную таблицу группы B с шестью очками, на второй строчке находится сборная Эквадора, опережающая по разнице мячей Мексику — у обеих национальных команд по три очка. Замыкает квартет команда Ямайки, не набравшая очков в двух стартовых матчах.