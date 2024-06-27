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Венесуэла — Мексика. Прямая трансляция
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Венесуэла — Мексика: результат матча 26 июня 2024, счёт 1:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Гол Рондона принёс Венесуэле победу над Мексикой в матче Кубка Америки — 2024
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В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «Соу-Фай» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч 2-го тура Кубка Америки — 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Венесуэлы.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 0
Мексика
1:0 Рондон – 57'    

Единственный гол в матче забил на 57-й минуте венесуэльский нападающий Саломон Рондон, реализовавший пенальти. На 87-й минуте в ворота сборной Венесуэлы также был назначен одиннадцатиметровый, с которого не смог отличиться мексиканский форвард Орбелин Пинеда.

Экс-форвард петербургского «Зенита», казанского «Рубина» и московского ЦСКА Рондон вышел в стартовом составе венесуэльцев и был заменён на 82-й минуте игры. За сборную Мексики полный матч отыграл опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

После двух туров сборная Венесуэлы возглавляет турнирную таблицу группы B с шестью очками, на второй строчке находится сборная Эквадора, опережающая по разнице мячей Мексику — у обеих национальных команд по три очка. Замыкает квартет команда Ямайки, не набравшая очков в двух стартовых матчах.

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