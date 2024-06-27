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Сборная Венесуэлы досрочно вышла в 1/4 финала Копа Америка — 2024

Сборная Венесуэлы досрочно вышла в 1/4 финала Копа Америка — 2024
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В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «Соу-Фай» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч 2-го тура Кубка Америки — 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Венесуэлы. Единственный гол в матче забил на 57-й минуте с пенальти венесуэльский нападающий Саломон Рондон.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 0
Мексика
1:0 Рондон – 57'    

Эта победа позволила сборной Венесуэлы досрочно оформить выход из группы уже после двух туров группового этапа. Команда возглавляет турнирную таблицу группы B с шестью очками, второе и третье места занимают набравшие по три очка сборные Эквадора и Мексики, замыкает квартет не набравшая очков в двух стартовых матчах Ямайка.

При этом в третьем туре командам Эквадора и Мексики предстоит играть между собой, что исключает возможность догнать по очкам венесуэльцев для обеих этих сборных одновременно. Таким образом, национальная команда Венесуэлы уже не опустится ниже второго места в группе, дающего право сыграть в 1/4 финала Копа Америка.

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