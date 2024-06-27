Сборная Ямайки утратила шансы на выход в плей-офф Кубка Америки — 2024

В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «Соу-Фай» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Венесуэлы. Ранее в этот же день сборная Эквадора обыграла команду Ямайки со счётом 3:1.

По результатам этих матчей сборная Ямайки утратила все шансы на выход из группы за тур до окончания группового этапа. Команда замыкает турнирную таблицу группы B, не набрав ни одного очка в двух стартовых матчах, второе и третье места занимают набравшие по три очка сборные Эквадора и Мексики, возглавляет турнирную таблицу с шестью очками команда Венесуэлы.

При этом в третьем туре сборным Эквадора и Мексики предстоит играть между собой, что исключает для национальной команды Ямайки возможность догнать по очкам обе эти команды одновременно. Таким образом, «регги бойз» уже не смогут подняться выше третьего места в группе. Для выхода в четвертьфинал Кубка Америки — 2024 необходимо занять в своём квартете первое или второе место.