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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 26 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 26 июня
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 июня мск, состоялся седьмой игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 2-го тура в группе B. Сборная Эквадора со счётом 3:1 переиграла национальную команду Ямайки, Венесуэла одержала минимальную победу над Мексикой благодаря голу с пенальти экс-игрока «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломона Рондона.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 27 июня

Эквадор — Ямайка — 3:1

Венесуэла — Мексика — 1:0

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 01:00 МСК
Эквадор
Окончен
3 : 1
Ямайка
1:0 Палмер – 13'     2:0 Паэс – 45+4'     2:1 Антонио – 54'     3:1 Минда – 90+1'    
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 0
Мексика
1:0 Рондон – 57'    

Кубок Америки — 2024 проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными участниками Копа Америка являются национальные команды Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

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