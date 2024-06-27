Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 26 июня

Сегодня, в ночь с 26 на 27 июня мск, состоялся седьмой игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 2-го тура в группе B. Сборная Эквадора со счётом 3:1 переиграла национальную команду Ямайки, Венесуэла одержала минимальную победу над Мексикой благодаря голу с пенальти экс-игрока «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломона Рондона.
Кубок Америки — 2024, результаты матчей 27 июня
Эквадор — Ямайка — 3:1
Венесуэла — Мексика — 1:0
Кубок Америки — 2024 проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными участниками Копа Америка являются национальные команды Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.
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