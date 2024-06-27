Магомед Адиев раскрыл слова Рамзана Кадырова перед назначением тренера в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о телефонном разговоре с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым незадолго до своего возвращения в клуб из Грозного.

«Рамзан Кадыров звонил мне перед моим назначением в «Ахмат»: «Магомед, ты наш ― чеченец, поэтому ты должен вернуться домой и работать в нашем клубе», — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

46-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля 2024 года на правах совмещения с постом главного тренера сборной Казахстана, ранее в 2018 и 2019 годах он работал в грозненском клубе в качестве ассистента. Под руководством Адиева бело-зелёные провели девять матчей, в которых одержали пять побед и потерпели четыре поражения.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время