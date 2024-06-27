Семак: все игроки вернулись в расположение «Зенита» вовремя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о смещении сроков подготовки к новому сезону-2024/2025 из-за более позднего по сравнению с большинством клубов РПЛ завершения предыдущего сезона-2023/2024.

«На неделю позже закончили, на неделю позже начали подготовку. Мы дали ребятам возможность отдохнуть, сезон сложный и физически, и эмоционально. Все с пониманием отнеслись, все вернулись в расположение команды вовремя. Надеюсь, мы полноценно проведем подготовку. Конечно, для нас важно набрать форму и обойтись минимальным количеством травм.

Когда ждать ездивших в сборную Алипа, Педро и Сергеева? Нуралы чуть позже вернётся, первого числа присоединится к команде. Педро и Ваня Сергеев — 29 июня. Нино завтра присоединится, у него небольшие накладки с отменой рейса. Все остальные — здесь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Летом 2023 года в расположение «Зенита» не вернулся вовремя после межсезонного отпуска бразильский полузащитник Вендел, который не прилетел из Бразилии, изъявив желание перейти в местный «Фламенго». После продолжительных переговоров руководству сине-бело-голубых удалось убедить игрока вернуться в Санкт-Петербург. В результате Вендел полностью пропустил предсезонную подготовку «Зенита» и впервые появился на поле в сезоне-2023/2024 6 августа — в матче 3-го тура РПЛ.

Последним матчем «Зенита» в прошедшем сезоне стал Суперфинал Кубка России с «Балтикой» (2:1) 2 июня 2024 года, остальные клубы РПЛ (за исключением участников стыковых матчей) завершили сезон 25 мая.