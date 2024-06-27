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Микаутадзе повторил достижение Понедельника, Стоичкова и Бэйла на чемпионатах Европы

Микаутадзе повторил достижение Понедельника, Стоичкова и Бэйла на чемпионатах Европы
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26 июня в матче 3-го тура Евро-2024 в группе F сборная Грузии победила национальную команду Португалии со счётом 2:0. Забитыми голами в составе грузинской команды отметились нападающие Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе (с пенальти).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Этот забитый мяч позволили Жоржу Микаутадзе стать четвёртым игроком в истории, забившим в каждом из первых трёх матчей своей сборной на чемпионатах Европы — ранее форвард смог отличиться и в играх двух первых туров Евро с командами Турции (1:3) и Чехии (1:1).

До Микаутадзе, по данным Opta Sports, такое удавалось только нападающему сборной Советского Союза Виктору Понедельнику на Евро-1960 и Евро-1964, форварду сборной Болгарии Христо Стоичкову на Евро-1996 и вингеру сборной Уэльса Гарету Бэйлу на Евро-2016.

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