Магомед Адиев рассказал, в каком случае будет доволен следующим сезоном «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, каким результатом своей команды будет удовлетворён в предстоящем сезоне-2024/2025.

— Как должен закончиться следующий сезон, чтобы вы были довольны?

— Банально, но хотим находиться как можно выше. Хочу пресечь борьбу за стыки. «Ахмат» всегда был крепким и достойным середняком. Мы должны быть как минимум в середине таблицы. А дальше всё будет зависеть от меня как тренера. Это будет особенный год для меня. Если получится сдвинуть эту команду чуть-чуть выше, значит, буду удовлетворён, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

Полностью интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время