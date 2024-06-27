Сыгран групповой этап Евро-2024, «Вашингтон» отметил 20 лет с Овечкиным. Главное к утру
На чемпионате Европы — 2024 в Германии по итогам группового этапа определились все пары плей-офф, «Вашингтон Кэпиталз» отметил двадцатилетие со дня выбора на драфте своего российского капитана — нападающего Александра Овечкина, сборная Венесуэлы досрочно вышла из группы на Кубке Америки — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны все пары плей-офф Евро-2024.
- «Вашингтон» опубликовал пост в честь 20-летия выбора Овечкина на драфте НХЛ.
- Сборная Венесуэлы досрочно вышла в 1/4 финала Копа Америка — 2024.
- НХЛ сообщила о смерти бывшего нападающего сборной России Сергея Березина.
- Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024.
- Криштиану Роналду не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024.
- Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро.
- Гол Рондона принёс Венесуэле победу над Мексикой в матче Кубка Америки — 2024.
- Нападающий сборной Грузии Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024.
- Мария Шарапова забавно сообщила о том, что посетит Уимблдон-2024.
- Микаутадзе повторил достижение Понедельника, Стоичкова и Бэйла на чемпионатах Европы.
- 21-летняя Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024.
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