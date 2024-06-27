Сыгран групповой этап Евро-2024, «Вашингтон» отметил 20 лет с Овечкиным. Главное к утру

На чемпионате Европы — 2024 в Германии по итогам группового этапа определились все пары плей-офф, «Вашингтон Кэпиталз» отметил двадцатилетие со дня выбора на драфте своего российского капитана — нападающего Александра Овечкина, сборная Венесуэлы досрочно вышла из группы на Кубке Америки — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».