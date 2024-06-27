Румыния — Нидерланды: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Во вторник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Румынии встретится со сборной Нидерландов. Игра пройдёт в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена», её начало запланировано на 19:00 мск.

Сборная Румынии по дополнительным показателям стала победителем группы E с участием национальных команд Бельгии, Словакии и Украины, в которой все участники набрали по четыре очка. Сборная Нидерландов также с четырьмя очками стала третьей в группе D, пропустив вперёд Австрию и Францию и опередив Польшу.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале перенесённого на 2021 год Евро-2020 обыграла в серии пенальти сборную Англии.