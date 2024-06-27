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Австрия — Турция: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Австрия — Турция: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало
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Во вторник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором сборная Австрии встретится с национальной командой Турции. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Австрии заняла первое место в группе D с участием национальных команд Франции, Нидерландов и Польши, набрав шесть очков двумя победами после поражения в стартовом матче. Сборная Турции стала второй в группе F с Португалией, Грузией и Чехией, также набрав шесть очков, но уступив первую строчку португальцам по результату личной встречи.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале перенесённого на 2021 год Евро-2020 обыграла в серии пенальти сборную Англии.

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