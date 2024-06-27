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Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа Евро-2024 по числу забитых мячей

Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа Евро-2024 по числу забитых мячей
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Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вчера, 26 июня, завершился групповой этап чемпионата Европы. Германия за три игры забила восемь мячей. Это лучший показатель группового этапа.

Сборная Германии заняла первое место в группе А. Команда набрала семь очков за три игры при разнице мячей 8-2. В 1/8 финала Германия встретится с Данией в субботу, 29 июня. Второй показатель по количеству забитых мячей у сборной Австрии — шесть.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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