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В РФС оценили возможность приглашения Карасёва на сборы судей УЕФА

В РФС оценили возможность приглашения Карасёва на сборы судей УЕФА
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможном приглашении арбитра Сергея Карасёва на сборы судей УЕФА.

«Будем уже смотреть ближе к делу. Не исключаю, что его вызовут. Но мы не склонны сильно это переоценивать как некий знак к чему-то. Это рутинная работа. Вызовут — съездит, услышит мнение по трактовкам, пообщается с коллегами. Это позитивно и интересно. Но это исключительно участие в сборах, не более того», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, осенью 2023 года Сергей Карасёв участвовал в сборе судей УЕФА.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда же было объявлено, что российские судьи тоже не будут получать назначения на международные матчи.

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