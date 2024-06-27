Аршавин назвал фаворитов матчей 1/8 финала Евро-2024

Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал фаворитов матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Думаю, что интересный матч будет Швейцария — Италия. Швейцария для меня здесь выглядит командой, которая способна победить. Я поставил бы на неё в этой паре. Всё остальное, мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария. Мой прогноз такой», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.