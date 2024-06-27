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Тренер Португалии Мартинес оценил игру сборной Словении перед матчем 1/8 финала Евро

Тренер Португалии Мартинес оценил игру сборной Словении перед матчем 1/8 финала Евро
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Словении. Встреча состоится в понедельник, 1 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Вчера, 26 июня, в матче 3-го тура группового этапа Португалия проиграла Грузии — 0:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Простых игр нет — сегодняшний день этому идеальный пример. Мы побеждаем не потому, что какая-либо игра — лёгкая. У нас был со Словенией товарищеский матч, но в воскресенье всё будет по-другому. Эта национальная команда играет, скорее, как клуб: с очень оборонительным уклоном, двумя очень значительными нападающими… И нам нужно хорошенько подготовиться. Сегодняшнее поражение лучше настроит нашу команду с психологической точки зрения», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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