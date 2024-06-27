УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 3-го тура Евро-2024

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Проголосовать можно за один из четырёх забитых мячей, авторами которых стали:

1. Хакан Чалханоглу (Турция) в матче с Чехией (2:1).

2. Маттиа Дзакканьи (Италия) в матче с Хорватией (1:1).

3. Ферран Торрес (Испания) в матче с Албанией (1:0).

4. Мемфис Депай (Нидерланды) в матче с Австрией (2:3).

Вчера, 26 июня, завершился групповой этап чемпионата Европы.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).