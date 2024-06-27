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«Спартак» объявил об уходе Леона Классена

«Спартак» объявил об уходе Леона Классена
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Защитник Леон Классен покидает московский «Спартак», о чём информирует официальный сайт красно-белых. Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

«Желаем Леону успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Спартака».

Напомним, Леон Классен провел за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 23-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

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