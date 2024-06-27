Агент Жемалетдинова рассказал, какое предложение делал «Локомотив» по продлению контракта

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал о предложении московского «Локомотива» игроку. Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта.

«Локомотиву» Жемалетдинов фактически оказался просто не нужен. То предложение, которое сделал «Локомотив» именно с финансовой точки зрения, было в два раза меньше, чем по прошлому контракту. Это что‑то нереальное. Может быть, это связано с тем, что нынешние руководители «Локомотива» находятся в сложной финансовой ситуации», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Рифат Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.