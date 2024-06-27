Сборная Украины в третий раз в истории не смогла выйти в плей-офф Евро

Национальная команда Украины в третий раз в истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата Европы. В 2012-м и 2016-м украинцы заканчивали выступление в группе, единственный раз они выходили в плей-офф в 2020-м.

Напомним, накануне, 26 июня, Украина провела свой последний матч на групповом этапе Евро-2024, встретившись с Бельгией. Матч завершился вничью, со счётом 0:0. Параллельно играли Словакия и Румыния, которые также не выявили победителя — 1:1. По результатам трёх матчей в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре.

При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).