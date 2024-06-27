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Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Енисея» в контрольном матче со счётом 0:4

Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Енисея» в контрольном матче со счётом 0:4
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в контрольном матче с красноярским «Енисеем» (0:4).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
26 июня 2024, среда. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск, Россия
0:1 Ломакин – 17'     0:2 Ломакин – 24'     0:3 Савельев – 28'     0:4 Чуканов – 40'    

«Мы только пять дней назад начали предсезонную работу. Команда получила серьёзные физические нагрузки, и сегодня мы проверили в деле нашу молодёжь. На сборе в Сербии будет больше работы над тактикой и сыгранностью. И, конечно же, я надеюсь на то, что в составе появятся качественные игроки, которые нас усилят», — приводит слова Илича официальный сайт клуба.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. «Енисей» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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