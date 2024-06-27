Аршавин: Австрия — фаворит матча 1/8 финала с Турцией

Бывший российский футболист Андрей Аршавин заявил, что считает сборную Австрии фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Турции.

«Шансы всегда есть. У турецкой сборной есть звёзды: Гюлер, Чалханоглу. Вратарь иногда проявляет себя с хорошей стороны, а иногда нет. Но мне нравится Австрия. Не случайно они заняли первое место в группе, они играют в современный футбол — атлетично, быстро, динамично, прессингуют много. Здесь турецкой сборной будет непросто. Для меня Австрия является фаворитом. У сборной Турции есть звёзды, которые могут решить эпизоды, им это оставляет шансы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.