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Аршавин: Австрия — фаворит матча 1/8 финала с Турцией

Аршавин: Австрия — фаворит матча 1/8 финала с Турцией
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин заявил, что считает сборную Австрии фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Турции.

«Шансы всегда есть. У турецкой сборной есть звёзды: Гюлер, Чалханоглу. Вратарь иногда проявляет себя с хорошей стороны, а иногда нет. Но мне нравится Австрия. Не случайно они заняли первое место в группе, они играют в современный футбол — атлетично, быстро, динамично, прессингуют много. Здесь турецкой сборной будет непросто. Для меня Австрия является фаворитом. У сборной Турции есть звёзды, которые могут решить эпизоды, им это оставляет шансы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;
Германия — Дания;
Португалия — Словения;
Франция — Бельгия;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция;
Англия — Словакия;
Швейцария — Италия.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.

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