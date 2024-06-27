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Магомед Адиев: за девять игр в РПЛ я собрал все рекорды и антирекорды «Ахмата»

Магомед Адиев: за девять игр в РПЛ я собрал все рекорды и антирекорды «Ахмата»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о своей работе в клубе.

— После «Крыльев» вы играли с «Зенитом», был шанс косвенно поучаствовать в чемпионской гонке. Но проиграли 1:5. Не хватило мотивации?
— Я до сих пор анализирую эти девять игр в РПЛ. И получилось забавно. В своём родном городе я поставил антирекорд «Ахмата», проиграв 1:7. Потом я повторил достижение Черчесова, одержав пять побед подряд. И самую крупную домашнюю победу тоже одержал я ― 5:1 над «Пари НН». Я собрал рекорды и антирекорды, ха-ха. А что касается «Зенита», нам хотелось поучаствовать в чемпионской гонке. Но всё-таки не хватило мотивации. Мы выбрались с края пропасти, потому что в клубе многие за стыки мечтали зацепиться, а мы за два тура до конца все вопросы решили. Это привело к опустошению, с «Зенитом» не смогли сыграть через не могу, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

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