«Произошло сумасшествие!» Ашветия — о выходе Грузии в 1/8 финала Евро-2024

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о победе национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Португалией. Вчера, 26 июня, Грузия выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

«Произошло сумасшествие! Вся Грузия вышла на улицу. Это праздник для нашего народа и футбола. Мы счастливы!

Когда мы вышли на чемпионат Европы, все уже были довольны. Конечно, сердцем все верили, что ребята выйдут из группы. Чудо случилось! Для нас это очень большой успех.

Можно ли футболистам отливать памятники? Конечно! Всем из сборной Грузии надо отлить памятники, ребята уже в истории. Такое чудо сотворили. Но памятники отольём через 100 лет. Пока надо просто на руках носить», — приводит слова Ашветии Metaratings.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Грузии встретится с Испанией в воскресенье, 30 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.