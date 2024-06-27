Известные экс-арбитры ФИФА посетят судейские сборы в России

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев завил, что именитые экс-арбитры ФИФА посетят судейские сборы в России. Этот шаг нужен для обмена опытом, считает функционер. Российским судьям будет полезно увидеть арбитров, которые обслуживали финалы крупнейших турниров планеты.

«С ФИФА уже есть предварительная договорённость, что несколько больших арбитров с международными именами посетят сборы в России, чтобы поделиться опытом. С нашей стороны запросы есть. Главного, чего мы ждём, — назначений — пока нет.

Мы будем приглашать инструкторов не просто для вывески, а для обмена опытом и для того, чтобы они дали нам второе мнение про наших арбитров, про их перспективы. Это очень важно. И нашим арбитрам важно увидеть рекордсменов, которые судили финалы чемпионатов мира и Лиги чемпионов и могут рассказать свои фишки», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда же было объявлено, что российские судьи тоже не будут получать назначения на международные матчи.