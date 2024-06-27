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Сборная Хорватии показала лучший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро

Сборная Хорватии показала лучший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро
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Сборная Хорватии стала лидером по ожидаемым голам (xG) на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Хорваты набрали 6,6 xG, но при этом не смогли выйти в 1/8 финала турнира. Сборная Хорватии заняла третье место в группе В. Команда набрала два очка за три игры. Выше расположились Италия (4) и Испания (9).

Топ-5 сборных по показателю xG на Евро-2024:

6,6 — Хорватия;
5,9 — Франция;
5,8 — Португалия;
5,5 — Испания;
5,2 — Турция.

Матчи 1/8 финала стартуют 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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