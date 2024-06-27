Сборная Хорватии показала лучший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро

Сборная Хорватии стала лидером по ожидаемым голам (xG) на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Хорваты набрали 6,6 xG, но при этом не смогли выйти в 1/8 финала турнира. Сборная Хорватии заняла третье место в группе В. Команда набрала два очка за три игры. Выше расположились Италия (4) и Испания (9).

Топ-5 сборных по показателю xG на Евро-2024:

6,6 — Хорватия;

5,9 — Франция;

5,8 — Португалия;

5,5 — Испания;

5,2 — Турция.

Матчи 1/8 финала стартуют 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).