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Шалимов: в полуфинале Евро-2024 команд-сюрпризов не будет

Шалимов: в полуфинале Евро-2024 команд-сюрпризов не будет
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Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов считает, что в полуфинал чемпионата Европы ‑ 2024 выйдут все сильнейшие команды, сюрпризов ждать не стоит.

«Могу сказать, что в полуфинале будет без сюрпризов. Все команды, которые мы рассматриваем как фаворитов на этой стадии, там окажутся. Сборные‑сюрпризы, вроде Дании и Австрии, мы не увидим», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;
Германия — Дания;
Португалия — Словения;
Франция — Бельгия;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция;
Англия — Словакия;
Швейцария — Италия.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.

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