Шалимов: в полуфинале Евро-2024 команд-сюрпризов не будет

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов считает, что в полуфинал чемпионата Европы ‑ 2024 выйдут все сильнейшие команды, сюрпризов ждать не стоит.

«Могу сказать, что в полуфинале будет без сюрпризов. Все команды, которые мы рассматриваем как фаворитов на этой стадии, там окажутся. Сборные‑сюрпризы, вроде Дании и Австрии, мы не увидим», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.