Грузия допустила больше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024

Сборная Грузии стала худшей командой по показателю допущенных xG у своих ворот на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
У ворот грузин было создано 8,1 xG. Вчера, 26 июня, обыграв Португалию (2:0), сборная Грузии вышла в 1/8 финала турнира с третьего места в группе F. В воскресенье, 30 июня, грузины встретятся с Испанией.
Худшие сборных по показателю xG у своих ворот на Евро-2024:
8,1 — Грузия.
5,9 — Польша.
5,8 — Албания.
5,5 — Австрия.
4,8 — Турция.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).