ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панама — США. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия допустила больше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024

Грузия допустила больше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Грузии стала худшей командой по показателю допущенных xG у своих ворот на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

У ворот грузин было создано 8,1 xG. Вчера, 26 июня, обыграв Португалию (2:0), сборная Грузии вышла в 1/8 финала турнира с третьего места в группе F. В воскресенье, 30 июня, грузины встретятся с Испанией.

Худшие сборных по показателю xG у своих ворот на Евро-2024:

8,1 — Грузия.
5,9 — Польша.
5,8 — Албания.
5,5 — Австрия.
4,8 — Турция.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Грузия сотворила историю на Евро!
Грузия сотворила историю на Евро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android