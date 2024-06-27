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Сборная Шотландии показала худший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро

Сборная Шотландии показала худший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро
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Сборная Шотландии стала худшей командой по ожидаемым голам (xG) на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Шотландцы создали всего 0,9 xG. Команда забила на турнире два мяча и набрала одно очко, заняв последнее место в группе А. Соперниками шотландцев были сборные Венгрии, Швейцарии и Германии.

Худшие сборные по показателю xG на Евро-2024:

0,9 — Шотландия;
2,1 — Сербия;
2,2 — Англия;
2,3 — Словакия;
2,4 — Албания.

Матчи 1/8 финала стартуют 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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