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Сборная Шотландии показала худший результат по ожидаемым голам на групповом этапе Евро

Сборная Шотландии стала худшей командой по ожидаемым голам (xG) на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Шотландцы создали всего 0,9 xG. Команда забила на турнире два мяча и набрала одно очко, заняв последнее место в группе А. Соперниками шотландцев были сборные Венгрии, Швейцарии и Германии.

Худшие сборные по показателю xG на Евро-2024:

0,9 — Шотландия;

2,1 — Сербия;

2,2 — Англия;

2,3 — Словакия;

2,4 — Албания.

Матчи 1/8 финала стартуют 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).