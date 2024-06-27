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Адиев — о золоте «Зенита»: было бы хорошо, если бы чемпион поменялся

Адиев — о золоте «Зенита»: было бы хорошо, если бы чемпион поменялся
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, для чемпионата было бы хорошо, если бы победитель поменялся. Последние шесть сезонов чемпионом РПЛ становится санкт-петербургский «Зенит».

— Как вам чемпионская развязка?
— Для РПЛ было бы хорошо, если бы чемпион поменялся. Когда столько лет один и тот же победитель, интерес притупляется. Но гонка была захватывающая, с большим драйвом, — рассказал Магомед Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

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