Адиев — о золоте «Зенита»: было бы хорошо, если бы чемпион поменялся

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, для чемпионата было бы хорошо, если бы победитель поменялся. Последние шесть сезонов чемпионом РПЛ становится санкт-петербургский «Зенит».

— Как вам чемпионская развязка?

— Для РПЛ было бы хорошо, если бы чемпион поменялся. Когда столько лет один и тот же победитель, интерес притупляется. Но гонка была захватывающая, с большим драйвом, — рассказал Магомед Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.