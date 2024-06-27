Юрий Сёмин поздравил сборную Грузии с первым в истории выходом в плей-офф на Евро

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил сборную Грузии с первым в истории выходом в плей-офф на Евро.

«Можно поздравить всю сборную Грузии с такой великолепной победой. Но здесь для этого было достаточно много оснований. Грузия хорошо подготовлена к чемпионату Европы, и это большая заслуга тренерского штаба, федерации футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.