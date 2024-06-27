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Сёмин: Хвича был явно предпочтительнее Роналду и доказал, что он один из лучших в Европе

Сёмин: Хвича был явно предпочтительнее Роналду и доказал, что он один из лучших в Европе
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче Грузия — Португалия (2:0) на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Сборная Грузии хорошо оборонялась в игре с Португалией, что ей несвойственно, и очень хорошо контратаковала. На контратаках блестяще сыграли два нападающих — Хвича и Микаутадзе. Это самое важное. Данный матч показал, что у Грузии есть команда. Мы видели, как после потерь мяча Хвича опускался в оборону и играл до самого последнего отбора. Всё было закономерно, а Кварацхелия ещё раз доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он явно выглядел предпочтительней по всем моментам.

Мне также очень приятно, что в строю Соломон Кверквелия. Он был одним из ведущих защитников в «золотом» сезоне «Локомотива». Всё произошло не случайно. Надо отдать должное тренерскому штабу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь Евро-2024
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