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«Краснодар» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Козлова

«Краснодар» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Козлова
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики», воспитанника академии «Зенита» Данилы Козлова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

«Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко. Отметим, что ранее этим летом чёрно-зелёные продали голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

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