«Оренбург» арендовал Прохина у «Ростова» до конца сезона-2024/2025

Защитник Данила Прохин проведёт сезон-2024/2025 в «Оренбурге». Об этом сообщила пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале.

«Клубы договорились об аренде до конца предстоящего сезона.

Желаем Даниле удачи и ярких матчей!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 23-летний Данила Прохин провёл за «Ростов» и «Оренбург» в сумме 19 матчей. Также на счету футболиста восемь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

«Ростов» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. «Оренбург» занял 12-е место, заработав 31 очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).