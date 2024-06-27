«Это гуманитарный геноцид». Губерниев — о бане юношеских сборных России по футболу

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бане юношеских сборных России по футболу. Напомним, с февраля 2022-го все российские сборные и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

— Дмитрий, как думаете, почему РФС ждёт подачек от ФИФА и УЕФА?

— В смысле подачек?

— Ну чем плоха Азиатская конфедерация футбола? И почему мы туда не перейдём?

— Не-не-не, послушайте. РФС молодцы, давайте мы скажем спасибо команде Дюкова, потому что люди, с моей точки зрения, делают всё правильно. Престиж национального Кубка сильно вырос, оказались, так сказать, в футбольном саду, там где-то в районе оврагов, те, кто предрекали провал Кубка, куда не вышел «Спартак». «Балтика» с «Зенитом» играли, финал был прекрасен, много было людей на трибунах. Чемпионат вообще великолепный у нас завершился в этом году, как бы там ни было, «Зенит» выиграл, поздравляем. Ну какая Азиатская конфедерация футбола? Уйти легко, вернуться сложно.

— Ну так вы сами же говорили, что нужно играть. Играть в любом случае лучше, чем сидеть.

— Сейчас посмотрите какая идёт мощнейшая политика давления на нашу молодёжь. Это чудовищно, что наших пацанов 15−16 лет не пускают. Причём УЕФА пускает, ФИФА пускает, но страны против, ну что это? Это уже какой-то гуманитарный геноцид получается, поэтому я здесь хочу сказать, что, ребят, ну дети, почему дети не играют? — сказал Губерниев в выпуске YouTube-канала «Дисциплина».