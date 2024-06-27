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«Краснодар» показал подписание контракта с Козловым от первого лица

«Краснодар» показал подписание контракта с Козловым от первого лица
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«Краснодар» опубликовал видеоролик, на котором запечатлено подписание контракта с полузащитником Данилой Козловым от первого лица. Сегодня, 27 июня, клуб объявил о переходе футболиста из калининградской «Балтики».

Видео доступно на YouTube-канале FC Krasnodar.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 19-летний Данила Козлов провёл 10 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Также на счету футболиста пять игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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