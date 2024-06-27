Фанат прыгнул на Роналду с трибуны, футболиста спасла личная охрана

Один из болельщиков прыгнул прямо с трибуны на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Грузией (0:2). Живым щитом для португальского форварда стали его охранники, которые заслонили футболиста от летящего фаната.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, за три игры на Евро-2024 нападающий португальской команды Роналду отметился только одной результативной передачей. Отметим, что у Роналду были голы на групповых этапах 10 предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Сборная Португалии набрала шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Португальцы в 1/8 финала турнира встретятся со Словенией.