Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рифат Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к команде на сборе.

«Сегодня в Новогорске к команде присоединились Аббос Файзуллаев, Адольфо Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента.

Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.