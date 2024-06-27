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Рифат Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе

Рифат Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к команде на сборе.

«Сегодня в Новогорске к команде присоединились Аббос Файзуллаев, Адольфо Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента.

Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

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