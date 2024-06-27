Черчесов: мне было бы лучше, если бы Зайнутдинов играл в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о казахском футболисте турецкого «Бешикташа» Бактиёре Зайнутдинове.

«Был интерес [к Зайнутдинову] со стороны «Зенита». Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он своё решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он даёт качество. Осталось встретиться с ним лично», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что Зайнутдинов отказался от предложения «Зенита». В минувшем сезоне 26-летний Бактиёр принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.