РФС продал партию из 5 тыс. билетов на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» за два часа

Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз (РФС) продал партию из 5 тыс. билетов на матч за Суперкубок между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» за два часа.

«В РФС очень довольны динамикой продаж», — добавил источник.

Матч за Суперкубок России состоится 13 июля. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Кроме этого, «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в Суперфинале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, набрав 56 очков.