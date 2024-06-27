Магомед Адиев: девять матчей с «Ахматом» ― самый тяжёлый отрезок в моей карьере

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о периоде своей работы в клубе.

— Сезон закончился почти месяц назад. Сейчас как он воспринимается?

— Самый тяжёлый отрезок в моей тренерской карьере. Очень мало игр оставалось до конца чемпионата. Практически не было недельных циклов, которые позволили бы подготовиться и перестроиться так, как считал нужным наш штаб. До «Локомотива» у нас было полтора дня, до «Балтики» – шесть. Единственная нормальная неделя была перед ЦСКА. Было очень тяжело, плюс команда стояла на вылет. Дополнительной ответственности добавлял тот факт, что это мой родной город. Было сложно, но, если бы не было, меня бы и не позвали. Воспринял это как вызов, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.