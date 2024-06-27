ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панама — США. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Козлов выступил с заявлением после перехода в «Краснодар»

Козлов выступил с заявлением после перехода в «Краснодар»
Комментарии

Полузащитник Данила Козлов выступил с заявлением после перехода из «Балтики» в «Краснодар».

«Хочу выразить свою признательность футбольному клубу «Балтика» за оказанное доверие! Отдельно выражаю слова благодарности всему составу клуба: руководству, игрокам, тренерам, администраторам и врачам — вы все мне очень помогли!

Особые слова благодарности хочется сказать калининградским болельщикам. Спасибо за ваше искреннее участие, переживания и безграничную поддержку. За время, проведённое в Калининграде, я полюбил этот город, его жителей, мне было особенно приятно встречать на улицах фанатов «Балтики», которые переживали и верили в меня!

Сегодня мы прощаемся, но мы обязательно встретимся на футбольных полях!» — приводит слова Козлова пресс-служба «Балтики».

Материалы по теме
«Краснодар» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Козлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android