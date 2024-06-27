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Капелло: Италии потребуется больше скорости в матче со Швейцарией

Капелло: Италии потребуется больше скорости в матче со Швейцарией
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Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о предстоящем матче национальной команды со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится в субботу, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Италии потребуется больше скорости в матче со Швейцарией, до сих пор мы были слишком медлительны с мячом. Самая большая ответственность лежит на нашей Серии А. В чемпионате мы видим слишком много ненужных горизонтальных передач, которые в конечном итоге замедляют игру и снижают темп», — приводит слова Капелло Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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