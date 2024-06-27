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Челебадзе: вся Грузия ночью просто гудела. А что творилось в Германии, кайф!

Челебадзе: вся Грузия ночью просто гудела. А что творилось в Германии, кайф!
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Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Когда вы болеете за нас, мы тоже хорошо играем! Какой кайф! Мы все были просто в слезах и радовались. Вся Грузия ночью просто гудела. А что творилось на месте, в Германии! Никто не спал, все праздновали. Спасибо большое, что болеете за нас!

Фактически на первой минуте мы забили гол. О чём это говорит? Мы вышли играть на победу. Нас не устраивала ничья. Забили быстрый гол, и игра совершенно изменилась. Все понимали, что можно изменить ситуацию», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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